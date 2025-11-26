Inscription
#Essais

Voltaire et le Mercure de France

Myrtille Méricam-Bourdet

ActuaLitté
S'attend-on à ce que Voltaire, dont l'immense majorité des textes ont été publiés à l'étranger et introduits clandestinement en France, se voie durant toute sa carrière honoré dans les pages du Mercure de France, périodique littéraire officiel de la monarchie française soumis chaque mois à approbation ? L'étude s'attache à rendre raison de ce paradoxe et à montrer que la présence de ses textes fut continue dans le périodique. Loin de n'avoir pu publier que des extraits inoffensifs en raison de la censure à laquelle il est soumis, le Mercure a su, selon les dispositions de ses rédacteurs successifs, accueillir de façon massive les textes voltairiens, et servir la cause voltairienne. L'étude réévalue donc la place du périodique au sein de la pensée des Lumières et met en valeur le rôle de ses différents directeurs en suivant l'évolution de ce "Voltaire autorisé" .

Par Myrtille Méricam-Bourdet
Chez Hermann

|

Auteur

Myrtille Méricam-Bourdet

Editeur

Hermann

Genre

Histoire littéraire

Voltaire et le Mercure de France

Myrtille Méricam-Bourdet

Paru le 26/11/2025

Hermann

39,00 €

ActuaLitté
