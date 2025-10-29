Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Beaux livres

Autour de la Méditerranée

Larousse, Isabelle Jeuge-Maynart, Ghislaine Stora

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Plus de 130 recettes incontournables de la cuisine méditerranéenne Vous avez toujours eu envie de cuisiner une moussaka, un tajine de crevettes ou un mouhalabieh ? Laissez-vous guider par cet ouvrage et suivez les recettes simples pour apprendre à préparer les petits plats et desserts de la Méditerranée, des grands classiques aux plus confidentiels ! Découvrez une multitude de recettes gourmandes et conviviales, du sud de l'Europe au Maghreb en passant par le Moyen-Orient ! 14 recettes détaillées en pas à pas, De nombreuses pages thématiques pour être incollable sur les spécialités et les produits méditerranéen incontournables.

Par Larousse, Isabelle Jeuge-Maynart, Ghislaine Stora
Chez Larousse

|

Auteur

Larousse, Isabelle Jeuge-Maynart, Ghislaine Stora

Editeur

Larousse

Genre

Cuisine méditerranéenne

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Autour de la Méditerranée par Larousse, Isabelle Jeuge-Maynart, Ghislaine Stora

Commenter ce livre

 

Autour de la Méditerranée

Larousse, Isabelle Jeuge-Maynart, Ghislaine Stora

Paru le 29/10/2025

351 pages

Larousse

27,99 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782036087958
9782036087958
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

15-17 ans : la région Île-de-France offre 100 € à dépenser en librairie indépendante Les finalistes du Grand Prix de l'Académie Française 2025, exit Carrère Les finalistes du Prix Femina 2025 sont connus “Hors garantie”, Stephen King s’interroge sur son avenir d’écrivain
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.