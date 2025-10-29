Autour de la Méditerranée

Plus de 130 recettes incontournables de la cuisine méditerranéenne Vous avez toujours eu envie de cuisiner une moussaka, un tajine de crevettes ou un mouhalabieh ? Laissez-vous guider par cet ouvrage et suivez les recettes simples pour apprendre à préparer les petits plats et desserts de la Méditerranée, des grands classiques aux plus confidentiels ! Découvrez une multitude de recettes gourmandes et conviviales, du sud de l'Europe au Maghreb en passant par le Moyen-Orient ! 14 recettes détaillées en pas à pas, De nombreuses pages thématiques pour être incollable sur les spécialités et les produits méditerranéen incontournables.