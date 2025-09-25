Le conte traditionnel "Les Sept Frères" , collecté, écrit et illustré par Jeanne Malivel, est rédigé en partie en gallo, langue de la Haute-Bretagne chère à l'auteure. Alors que sera commémoré, en 2026, le centenaire de sa disparition, la réédition de cette oeuvre importante et singulière (dont le titre a donné son nom au mouvement des Seiz Breur) éclaire la vie et l'oeuvre de la grande artiste bretonne. "Les Sept Frères" n'avait jamais fait l'objet d'une publication spécifique en livre (il existe quelques publications en revues). Le conte narre l'histoire d'une jeune Bretonne, Loïza, qui vit avec ses sept frères. Sa rencontre avec une sorcière, qui lui offre un petit chien noir, entraîne une succession d'épreuves, qu'elle devra surmonter pour retrouver la paix et l'équilibre. Proposé ici dans sa version de 1929 (chapitre d'un livre à court tirage sur la vie et l'oeuvre de Jeanne Malivel), le texte est accompagné d'une présentation d'Olivier Levasseur, spécialiste de Jeanne Malivel et des Seiz Breur, et suivi d'un glossaire de gallo établi par l'artiste.