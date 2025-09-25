Inscription
#Roman francophone

Les sept frères

Olivier Levasseur, Jeanne Malivel

Le conte traditionnel "Les Sept Frères" , collecté, écrit et illustré par Jeanne Malivel, est rédigé en partie en gallo, langue de la Haute-Bretagne chère à l'auteure. Alors que sera commémoré, en 2026, le centenaire de sa disparition, la réédition de cette oeuvre importante et singulière (dont le titre a donné son nom au mouvement des Seiz Breur) éclaire la vie et l'oeuvre de la grande artiste bretonne. "Les Sept Frères" n'avait jamais fait l'objet d'une publication spécifique en livre (il existe quelques publications en revues). Le conte narre l'histoire d'une jeune Bretonne, Loïza, qui vit avec ses sept frères. Sa rencontre avec une sorcière, qui lui offre un petit chien noir, entraîne une succession d'épreuves, qu'elle devra surmonter pour retrouver la paix et l'équilibre. Proposé ici dans sa version de 1929 (chapitre d'un livre à court tirage sur la vie et l'oeuvre de Jeanne Malivel), le texte est accompagné d'une présentation d'Olivier Levasseur, spécialiste de Jeanne Malivel et des Seiz Breur, et suivi d'un glossaire de gallo établi par l'artiste.

Par Olivier Levasseur, Jeanne Malivel
Chez Stéphane Batigne éditions

Auteur

Olivier Levasseur, Jeanne Malivel

Editeur

Stéphane Batigne éditions

Genre

Contes et nouvelles

Les sept frères

Jeanne Malivel

Paru le 25/09/2025

120 pages

Stéphane Batigne éditions

15,00 €

9782493599131
