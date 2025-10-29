Inscription
#Imaginaire

Le coeur des Nagas

A préciser, Lee Yeong-do, Young-Do Lee, Marion Gilbert

Imaginez un monde partagé par une frontière invisible enfouie au coeur d'une forêt profonde. La Ligne sépare les Nagas, qui renoncent à leurs coeurs pour devenir immortels, des autres peuples élus : les Rekkons, immenses hommes-coqs à la force herculéenne, les enjoués Tokkebis, capables de manipuler le feu pour créer des illusions en ammées, et les Hommes, éternellement divisés. Dans cet univers où d'immenses poissons célestes abritent des cités effondrées, où des êtres-dragons peuvent se réveiller et des serpents communiquer à distance, un jeune Naga accepte une mission dont il ignore le sens. Il va devoir traverser la Ligne et gagner les périlleux territoires du nord. Un Eclaireur, un Destructeur et un Sorcier sont désignés pour l'escorter. Mais seuls ceux qui connaissent les secrets du monde savent que ce quatuor improbable a entre les mains le destin de l'humanité. Le premier tome d'une tétralogie majeure signée Lee Young-Do, le "Tolkien coréen", déjà célébrée par un million de lecteurs en Corée. Une oeuvre fascinante jouant avec les codes de la Fantasy dans un univers empreint de références mythologiques inconnues.

Par A préciser, Lee Yeong-do, Young-Do Lee, Marion Gilbert
Chez Hachette

|

Auteur

A préciser, Lee Yeong-do, Young-Do Lee, Marion Gilbert

Editeur

Hachette

Genre

Mondes fantastiques

Le coeur des Nagas

A préciser, Lee Yeong-do, Young-Do Lee trad. Marion Gilbert

Paru le 29/10/2025

517 pages

Hachette

25,00 €

9782017885474
