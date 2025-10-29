Plumes de sang

Sauver le monde, facile. Sauver celui qu'elle aime ? Beaucoup moins. Après avoir survécu à une apocalypse imminente, Kendra estimait mériter un peu de répit. Raté. Entre cauchemars démoniaques et fantômes un peu trop envahissants, ses nuits sont aussi agitées que ses journées. Et puis il y a Zel. L'archange maudit au regard incendiaire semble plus distant, plus sombre... et pas uniquement parce qu'il ne répond plus à ses messages. Il cache quelque chose, Kendra le sent. Et si elle ne découvre pas la vérité à temps, elle pourrait bien perdre Zel pour de bon. La frontière entre le Bien et le Mal s'effrite au rythme diabolique d'une véritable course contre la montre. Car si certaines promesses coûtent plus qu'une âme, certaines passions ont le pouvoir de déclencher la guerre.