#Imaginaire

Plumes de sang

Kalypso Caldin

Sauver le monde, facile. Sauver celui qu'elle aime ? Beaucoup moins. Après avoir survécu à une apocalypse imminente, Kendra estimait mériter un peu de répit. Raté. Entre cauchemars démoniaques et fantômes un peu trop envahissants, ses nuits sont aussi agitées que ses journées. Et puis il y a Zel. L'archange maudit au regard incendiaire semble plus distant, plus sombre... et pas uniquement parce qu'il ne répond plus à ses messages. Il cache quelque chose, Kendra le sent. Et si elle ne découvre pas la vérité à temps, elle pourrait bien perdre Zel pour de bon. La frontière entre le Bien et le Mal s'effrite au rythme diabolique d'une véritable course contre la montre. Car si certaines promesses coûtent plus qu'une âme, certaines passions ont le pouvoir de déclencher la guerre.

Par Kalypso Caldin
Chez Hachette

|

Auteur

Kalypso Caldin

Editeur

Hachette

Genre

Paranormal, Bit-lit, Science-f

Retrouver tous les articles sur Plumes de sang par Kalypso Caldin

Commenter ce livre

 

Plumes de sang

Kalypso Caldin

Paru le 29/10/2025

416 pages

Hachette

8,90 €

ActuaLitté
9782017348481
