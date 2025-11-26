Inscription
#Essais

Handicap et travail

Sabin Grandguillaume

ActuaLitté
Dans un contexte où la Responsabilité Sociétale des Entreprises redéfinit les pratiques du recrutement, l'inclusion professionnelle des personnes en situation de handicap devient un défi majeur. Malgré les efforts déployés par les nombreux partenaires qui gravitent autour de l'emploi et de l'inclusion, de nombreuses personnes porteuses de handicap restent encore aujourd'hui sans emploi et/ou tentent d'amorcer une orientation professionnelle qui soit plus alignée avec leurs aspirations, les compétences qu'elles ont pu acquérir au sein de leur parcours, mais aussi celles qu'elles ont dû développer ou approfondir en compensation ou en complément de leur handicap. Cet ouvrage est tout d'abord un guide pratique, riche d'outils et de conseils, destiné à la fois aux personnes en situation de handicap et aux professionnels en entreprise. Il s'adresse aussi bien aux responsables des ressources humaines qu'aux managers, recruteurs, référents handicap, mais aussi à toute personne souhaitant mieux comprendre les enjeux de l'inclusion professionnelle. Par ailleurs, il permet d'ouvrir des pistes aux personnes concernées par la recherche d'un emploi adapté à leur particularité. Enfin, porté par une réflexion humaine et lucide, ce livre a pour but de créer un pont entre le monde du handicap et celui de l'entreprise au travers de témoignages qui invitent le lecteur à vivre " le travail " à travers le regard du handicap.

Par Sabin Grandguillaume
Chez Editions Tom Pousse

|

Auteur

Sabin Grandguillaume

Editeur

Editions Tom Pousse

Genre

Psychologie du handicap

Handicap et travail

Sabin Grandguillaume

Paru le 25/11/2025

120 pages

Editions Tom Pousse

13,00 €

ActuaLitté
9782353453429
© Notice établie par ORB
