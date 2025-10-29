Inscription
#Album jeunesse

Un conte de fées givré

Hasbro, Sandra Collet

ActuaLitté
Embarquez à bord du traîneau de Papy et Mamy Pig dans une incroyable aventure enneigée ! - Une aventure dans laquelle retrouver toute la famille de Peppa... et une drôle de Mademoiselle Rabbit ! - Une jolie histoire d'hiver, parfaite à lire au coin du feu - Des thèmes qui parlent aux enfants : l'aventure, la magie et la découverteDès 3 ans. Résumé : Peppa et sa famille partent à l'aventure à bord d'un traîneau. Direction : le Royaume de Cristal ! Que vont-ils découvrir lors de ce fabuleux voyage ?

Par Hasbro, Sandra Collet
Chez Hachette

|

Auteur

Hasbro, Sandra Collet

Editeur

Hachette

Genre

Autres personnages

Un conte de fées givré

Hasbro trad. Sandra Collet

Paru le 29/10/2025

32 pages

Hachette

5,50 €

ActuaLitté
9782017282167
