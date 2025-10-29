Un conte de fées givré

Embarquez à bord du traîneau de Papy et Mamy Pig dans une incroyable aventure enneigée ! - Une aventure dans laquelle retrouver toute la famille de Peppa... et une drôle de Mademoiselle Rabbit ! - Une jolie histoire d'hiver, parfaite à lire au coin du feu - Des thèmes qui parlent aux enfants : l'aventure, la magie et la découverteDès 3 ans. Résumé : Peppa et sa famille partent à l'aventure à bord d'un traîneau. Direction : le Royaume de Cristal ! Que vont-ils découvrir lors de ce fabuleux voyage ?