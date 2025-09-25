" Dans le brouillard que lèvent les manipulations du passé se perdent bien des libertés. Et d'abord notre capacité à les exercer lucidement. " " La France née du baptême de Clovis " ; " Napoléon, ce tyran " ; " Les soldats de 1914 partis "la fleur au fusil' " ; " L'extrême droite fut seule à collaborer " ; " La gauche s'est opposée au vote des femmes " ; " La colonisation a largement profité aux colonisés ", etc. Autant d'idées reçues tenaces qui, berçant notre vision du passé, endorment nos vigilances. Que nous disent les mythes dont l'histoire de France est chargée ? Au service de quels intérêts ont-ils été forgés ? France Fictions désosse vingt-six exemples concrets d'instrumentalisation du passé, du Moyen Age à nos jours : vingt-six récits pour certains mythifiés, tous adossés à une part de réel, dont il est possible de retracer les origines. Vingt-cinq historiennes et historiens de renom offrent ici un panorama clair et documenté des réécritures de l'histoire de France, exposant les outils des faussaires du passé, d'hier comme d'aujourd'hui, pour mieux leur résister. Un livre accessible, à l'ambition civique : restituer des pans du passé national dans toute leur complexité et rappeler qu'une démocratie vivante ne peut se construire sur des illusions commodes. Sous la direction de Yann Bouvier. Avec les contributions de Justine Audebrand, Marie-Hélène Baylac, Nicolas Beaupré, Pierre-Yves Beaurepaire, Florian Besson, William Blanc, Yannick Bosc, Anne-Sarah Bouglé-Moalic, Yann Bouvier, Jean-Numa Ducange, Bruno Dumézil, Annie Duprat, Jérémie Foa, Christophe Furon, Juliette Glikman, Jérémy Guedj, Anthony Guyon, Laurent Joly, Vincent Joly, Sandrine Lemaire, Géraud Létang, Mathieu Marly, Françoise Thébaud, Denise Turrel et Charles-Eloi Vial. SOMMAIRE Prologue - L'histoire au seuil, Yann Bouvier Partie I - Mythes fondateurs Nos ancêtres les Gaulois - Yann Bouvier Le baptême de Clovis a fait naître la France - Bruno Dumézil Les Mérovingiens : bande de fainéants ! - Justine Audebrand Et Charles Martel stoppa l'invasion arabe à Poitiers - William Blanc La nation française est née pendant la guerre de Cent Ans - Christophe Furon Partie II - Légendes noires Un si sombre Moyen Age - Florian Besson Catherine de Médicis, la Veuve rouge - Jérémie Foa C'est la faute à Marie-Antoinette - Annie Duprat Robespierre, dictateur sanguinaire - Yannick Bosc Napoléon, ce tyran - Charles-Eloi Vial Partie III - Légendes dorées Le bon roi Henri (IV) - Yann Bouvier Napoléon III, empereur socialiste - Juliette Glikman La France n'est pas (du tout) responsable du déclenchement de la Première Guerre mondiale - Mathieu Marly Pétain a sauvé les Juifs français - Jérémy Guedj " L'Afrique noire française ", une décolonisation pacifique - Sandrine Lemaire Partie IV - Faire peuple Les femmes n'ont pas fait l'histoire de France - Françoise Thébaud 1789, une révolution du peuple - Jean-Numa Ducange Bleu, blanc, rouge : les Parisiens " encadrent " le roi - Denise Turrel En 1914, les soldats sont partis la " fleur au fusil " - Nicolas Beaupré En 1940, les soldats français ne se sont pas battus - Géraud Létang La Résistance, c'était la métropole - Anthony Guyon Partie V - Fractures ouvertes C'est la faute des francs-maçons - Pierre-Yves Beaurepaire Communards... comme communistes - Marie-Hélène Baylac La gauche s'est opposée au vote des femmes - Anne-Sarah Bouglé-Moalic. La collaboration n'était que l'affaire de l'extrême droite - Laurent Joly La colonisation a d'abord profité aux colonisés - Vincent Joly