#Roman francophone

Comment gelèrent les mots de Maria Gentile

Matthieu Tarpin

Maria Gentile a dix ans quand elle découvre dans une bibliothèque de son village un livre contenant, parmi d'autres prophéties, la date, le lieu, et la manière dont elle doit mourir. D'abord sceptique, elle doit se rendre à l'évidence : tout ce qu'elle a lu se réalise. Le temps passe et le destin suit son cours annoncé sans que Maria n'en révèle rien. Quand elle se décide enfin à divulguer son secret, victime d'une étrange maladie, elle se transforme progressivement en glaçon. "Comment gelèrent les mots de Maria Gentile raconte le destin d'un petit village, Saint-Jean-du-Lac, marqué par les cycles des périodes de malheurs et de renaissances. Au fil des générations, les légendes et les événements réels se confondent, entraînant avec eux les villageois dans le tourbillon de l'histoire. L'auteur nous emmène ainsi dans une fable au souffle épique où les thèmes intriqués du destin et des avancées scientifiques se mêlent dans une ambiance empreinte de réalisme magique et d'esthétique steam punk.

Par Matthieu Tarpin
Chez Presses Inverses

|

Auteur

Matthieu Tarpin

Editeur

Presses Inverses

Genre

Littérature française

Comment gelèrent les mots de Maria Gentile

Matthieu Tarpin

Paru le 25/11/2025

342 pages

Presses Inverses

19,00 €

9782940718481
