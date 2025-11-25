Sans concession, Rémi Checchetto écrit l'absurdité et l'horreur de la guerre. Une brutalité pour dire cette histoire sans fin : l'accumulation des corps, la douleur, les ruines... Dans ce recueil, il interroge la démesure et le plaisir de la violence "semblablement réjouis ajoutant des encoches sur la crosse huilée de leurs fusils. ". L'auteur pose aussi la question de la responsabilité : il crie la cruelle indifférence "et même ça s'en fout royalement et même ça vit royalement". La langue coup de poing de Rémi Checchetto fait de "Pourquoi ça s'arrêterait la guerre" un ouvrage sombre et nécessaire qui prend aux tripes.