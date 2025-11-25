Inscription
#Roman francophone

Pourquoi ça s'arrêterait la guerre ?

Rémi Checchetto

ActuaLitté
Sans concession, Rémi Checchetto écrit l'absurdité et l'horreur de la guerre. Une brutalité pour dire cette histoire sans fin : l'accumulation des corps, la douleur, les ruines... Dans ce recueil, il interroge la démesure et le plaisir de la violence "semblablement réjouis ajoutant des encoches sur la crosse huilée de leurs fusils. ". L'auteur pose aussi la question de la responsabilité : il crie la cruelle indifférence "et même ça s'en fout royalement et même ça vit royalement". La langue coup de poing de Rémi Checchetto fait de "Pourquoi ça s'arrêterait la guerre" un ouvrage sombre et nécessaire qui prend aux tripes.

Par Rémi Checchetto
Chez Editions Les Carnets du dessert de lune

|

Auteur

Rémi Checchetto

Editeur

Editions Les Carnets du dessert de lune

Genre

Poésie

Pourquoi ça s'arrêterait la guerre ?

Rémi Checchetto

Paru le 25/11/2025

48 pages

Editions Les Carnets du dessert de lune

7,00 €

ActuaLitté
