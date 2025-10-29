Brûler, corps et âme

La New Romance lauréate du concours Fyctia 2024 sur le thème "Green Flag". Que reste-t-il quand tout s'écroule ? En une nuit, Carter voit son monde s'effondrer. Pompier de New-York dévoué, il est grièvement brûlé lors d'une intervention. A son réveil, son visage est méconnaissable... et son âme porte le poids de la culpabilité. La douleur la plus vive n'est pas toujours celle que l'on voit. Bree, de son côté, se bat depuis trois ans pour tenir debout. Survivante d'un incendie, elle cache encore derrière ses sourires les séquelles du drame qui a bouleversé sa vie. Aujourd'hui, elle aide d'autres victimes à retrouver le chemin de la guérison. Quand Carter rejoint le groupe de parole qu'elle anime, ils se reconnaissent sans avoir besoin de mots. Deux histoires différentes, mais les mêmes blessures. Face à leurs cicatrices, ils devront choisir : s'enfermer dans le passé... ou se donner une chance d'avancer.