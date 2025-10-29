Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Roman francophone

Brûler, corps et âme

Emma Berthet

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
La New Romance lauréate du concours Fyctia 2024 sur le thème "Green Flag". Que reste-t-il quand tout s'écroule ? En une nuit, Carter voit son monde s'effondrer. Pompier de New-York dévoué, il est grièvement brûlé lors d'une intervention. A son réveil, son visage est méconnaissable... et son âme porte le poids de la culpabilité. La douleur la plus vive n'est pas toujours celle que l'on voit. Bree, de son côté, se bat depuis trois ans pour tenir debout. Survivante d'un incendie, elle cache encore derrière ses sourires les séquelles du drame qui a bouleversé sa vie. Aujourd'hui, elle aide d'autres victimes à retrouver le chemin de la guérison. Quand Carter rejoint le groupe de parole qu'elle anime, ils se reconnaissent sans avoir besoin de mots. Deux histoires différentes, mais les mêmes blessures. Face à leurs cicatrices, ils devront choisir : s'enfermer dans le passé... ou se donner une chance d'avancer.

Par Emma Berthet
Chez Hugo et Compagnie

|

Auteur

Emma Berthet

Editeur

Hugo et Compagnie

Genre

Romance sexy

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Brûler, corps et âme par Emma Berthet

Commenter ce livre

 

Brûler, corps et âme

Emma Berthet

Paru le 29/10/2025

493 pages

Hugo et Compagnie

18,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791042902629
9791042902629
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

15-17 ans : la région Île-de-France offre 100 € à dépenser en librairie indépendante Les finalistes du Grand Prix de l'Académie Française 2025, exit Carrère Les finalistes du Prix Femina 2025 sont connus “Hors garantie”, Stephen King s’interroge sur son avenir d’écrivain
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.