#Roman francophone

Coffret en 2 volumes

Jim, Rémi Torregrossa, Delphine

ActuaLitté
C'étaient vos années d'études à Londres. Vous rêviez tous de devenir des rois de la finance. Et puis, tu as rencontré Zoé... Tu as oublié les soirées alcoolisées mémorables, le temps où rencontrer des filles était ta priorité. Tu as oublié le plaisir de parler à des inconnus comme à des amis de longue date, et de partager ensemble les grands rêves, les petits secrets. Tu as oublié l'amphithéâtre, les cours et les examens, les nuits dans les pubs et ces copains qui étaient toute ta vie. Comment ils s'appelaient déjà ? Rotthenberg ? JP ? Et tous les autres ? Tu as tout oublié. Tout. Sauf Zoé Carrington. Après le succès d'Une nuit à Rome, Zoé Carrington est le nouveau récit-phare de Jim. Un album ambitieux, où l'apparente légèreté se teinte d'une force profonde. C'étaient vos années d'études à Londres. Vous rêviez tous de devenir des rois de la finance. Et puis, tu as rencontré Zoé...

Par Jim, Rémi Torregrossa, Delphine
Chez Bamboo Editions

|

Auteur

Jim, Rémi Torregrossa, Delphine

Editeur

Bamboo Editions

Genre

Réalistes, contemporains

Coffret en 2 volumes

Jim, Rémi Torregrossa

Paru le 29/10/2025

192 pages

Bamboo Editions

37,80 €

ActuaLitté
9791041116461
© Notice établie par ORB
