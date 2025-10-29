Arsène Lupin contre Sherlock Holmes Intégrale

La dernière confrontation de deux légendes. En Normandie, un vieil alchimiste aurait percé le secret de la transformation du plomb en or. Il n'en faut pas plus pour attirer la convoitise d'Arsène Lupin. Mais ce que le gentleman-cambrioleur ignore, c'est que Sherlock Holmes est sur ses traces. Les bords de Seine vont bientôt devenir le témoin de l'ultime confrontation entre Holmes et Lupin. Et cette fois, ce sera une lutte à mort.