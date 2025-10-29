Inscription
Arsène Lupin contre Sherlock Holmes Intégrale

Jérôme Félix, Alain Janolle, Delf

La dernière confrontation de deux légendes. En Normandie, un vieil alchimiste aurait percé le secret de la transformation du plomb en or. Il n'en faut pas plus pour attirer la convoitise d'Arsène Lupin. Mais ce que le gentleman-cambrioleur ignore, c'est que Sherlock Holmes est sur ses traces. Les bords de Seine vont bientôt devenir le témoin de l'ultime confrontation entre Holmes et Lupin. Et cette fois, ce sera une lutte à mort.

Chez Bamboo Editions

Auteur

Jérôme Félix, Alain Janolle, Delf

Editeur

Bamboo Editions

Genre

Policier-Espionnage

Arsène Lupin contre Sherlock Holmes Intégrale

Jérôme Félix, Alain Janolle

Paru le 29/10/2025

112 pages

Bamboo Editions

24,90 €

ActuaLitté
9791041115211
