J'me perfectionne en espagnol C1-C2

Vous aimeriez vous perfectionner en espagnol mais vous pensez manquer de temps et vous ne savez pas vraiment par quoi commencer ? Vous recherchez une méthode simple, facile à utiliser et rédigée par des professeurs ayant de l'expérience ? Cet ouvrage est celui qu'il vous faut ! Adaptable à tous les emplois du temps, il a été conçu pour vous permettre de progresser rapidement, en toute autonomie et de façon efficace grâce à la mise en place : · d'une leçon par page comprenant soit une explication concise sur un point de langue spécifique soit un focus sur un thème de vocabulaire et un ou deux exercice(s) d'application corrigé(s) ; · de micro-bilans d'une page régulièrement proposés dans l'ouvrage pour autoévaluer vos progrès. Objectifs : offrir des outils pour naviguer avec aisance dans des contextes variés, qu'il s'agisse de discours académiques au travers de différents concepts, de débats intellectuels sur des sujets d'actualité ou de communications personnelles et professionnelles de niveau avancé. Les plus : · des séquences de travail calibrées pour une meilleure progression ; · des jeux corrigés pour souffler ou s'entraîner autrement.