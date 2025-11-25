Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Essais

Du code civil à la méthode juridique

Fanny Brunel

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Dans cet ouvrage, l'auteur propose de décortiquer la structure du Code civil pour que l'étudiant puisse se l'approprier. Comprendre comment s'articule l'ouvrage dans son ensemble et maîtriser sa composition lui permettra d'analyser la structure d'un article. L'objectif est ainsi que permettre à l'étudiant de réussir les principaux exercices juridiques : comprendre la structure d'un article du Code civil est important pour comprendre l'article lui-même - et ainsi faire de bons commentaires de textes - et pour valablement l'appliquer - ce qui sera l'enjeu du cas pratique. Des points d'attention, des conseils méthodologiques ou de rédaction ou encore des pièges à éviter sont mis en avant tout au long de l'ouvrage pour accompagner l'étudiant pas à pas. La méthodologie des différents exercices juridiques est détaillée avec de nombreux exemples et une série d'exercices avec des corrigés détaillés permet à l'étudiant de s'entraîner. Cet ouvrage s'adresse aux étudiants de licence de Droit. Il pourra également intéresser tous ceux qui souhaitent s'approprier ou se réapproprier le code civil.

Par Fanny Brunel
Chez Ellipses

|

Auteur

Fanny Brunel

Editeur

Ellipses

Genre

Code civil

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Du code civil à la méthode juridique par Fanny Brunel

Commenter ce livre

 

Du code civil à la méthode juridique

Fanny Brunel

Paru le 25/11/2025

252 pages

Ellipses

24,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782340108790
9782340108790
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

La rentrée littéraire que personne n'a vue : 28 romans qui bouleversent tout en silence Paris : la droite bloque une subvention à 40 librairies indépendantes, dont Violette and Co Prix littéraires 2025 : comment le Goncourt était prévisible Le Prix Philippe Sollers change en cours de route : exit Beigbeder et Naulleau
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.