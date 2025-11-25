Du code civil à la méthode juridique

Dans cet ouvrage, l'auteur propose de décortiquer la structure du Code civil pour que l'étudiant puisse se l'approprier. Comprendre comment s'articule l'ouvrage dans son ensemble et maîtriser sa composition lui permettra d'analyser la structure d'un article. L'objectif est ainsi que permettre à l'étudiant de réussir les principaux exercices juridiques : comprendre la structure d'un article du Code civil est important pour comprendre l'article lui-même - et ainsi faire de bons commentaires de textes - et pour valablement l'appliquer - ce qui sera l'enjeu du cas pratique. Des points d'attention, des conseils méthodologiques ou de rédaction ou encore des pièges à éviter sont mis en avant tout au long de l'ouvrage pour accompagner l'étudiant pas à pas. La méthodologie des différents exercices juridiques est détaillée avec de nombreux exemples et une série d'exercices avec des corrigés détaillés permet à l'étudiant de s'entraîner. Cet ouvrage s'adresse aux étudiants de licence de Droit. Il pourra également intéresser tous ceux qui souhaitent s'approprier ou se réapproprier le code civil.