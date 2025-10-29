La gouvernance de l'espace

En 2018, Jean-Louis Cohen (1949-2023) a participé avec enthousiasme au livre qui a inauguré la collection Architectures contemporaines aux éditions Hermann, A quoi sert l'histoire de l'architecture aujourd'hui ? . Il avait choisi de répondre à une autre question, celle de savoir si l'architecture servait aux politiques. "Beaucoup des régimes ayant élaboré une politique architecturale, et pas seulement les totalitarismes patentés, allemand, italien, japonais ou russe, l'ont assise sur des précédents. Ces programmes ont appelé des récits historiques conformes, des plus savants aux plus serviles, afin de justifier des formes historicistes". Le texte du présent ouvrage est la version initialement rédigée en français pour la série de conférences sur les relations entre architecture et politique donnée à Mendrisio dans le cadre de la Chaire Borromini 2016-2017 (publiées en italien sous le titre Il governo dello spazio : l'archittetura come vettore politico. L'essai, composé de cinq chapitres adoptant une approche transversale du sujet, se termine par l'évocation de la fin du premier mandat de Donald Trump, dont les effets sont toujours d'actualité.