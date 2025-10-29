Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Beaux livres

La gouvernance de l'espace

Jean-Louis Cohen

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
En 2018, Jean-Louis Cohen (1949-2023) a participé avec enthousiasme au livre qui a inauguré la collection Architectures contemporaines aux éditions Hermann, A quoi sert l'histoire de l'architecture aujourd'hui ? . Il avait choisi de répondre à une autre question, celle de savoir si l'architecture servait aux politiques. "Beaucoup des régimes ayant élaboré une politique architecturale, et pas seulement les totalitarismes patentés, allemand, italien, japonais ou russe, l'ont assise sur des précédents. Ces programmes ont appelé des récits historiques conformes, des plus savants aux plus serviles, afin de justifier des formes historicistes". Le texte du présent ouvrage est la version initialement rédigée en français pour la série de conférences sur les relations entre architecture et politique donnée à Mendrisio dans le cadre de la Chaire Borromini 2016-2017 (publiées en italien sous le titre Il governo dello spazio : l'archittetura come vettore politico. L'essai, composé de cinq chapitres adoptant une approche transversale du sujet, se termine par l'évocation de la fin du premier mandat de Donald Trump, dont les effets sont toujours d'actualité.

Par Jean-Louis Cohen
Chez Hermann

|

Auteur

Jean-Louis Cohen

Editeur

Hermann

Genre

Essais

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur La gouvernance de l'espace par Jean-Louis Cohen

Commenter ce livre

 

La gouvernance de l'espace

Jean-Louis Cohen

Paru le 12/11/2025

170 pages

Hermann

25,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791037045560
9791037045560
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

15-17 ans : la région Île-de-France offre 100 € à dépenser en librairie indépendante Les finalistes du Grand Prix de l'Académie Française 2025, exit Carrère Les finalistes du Prix Femina 2025 sont connus “Hors garantie”, Stephen King s’interroge sur son avenir d’écrivain
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.