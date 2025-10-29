Scènes de viol dans les littératures européennes

Rassemblant vingt-cinq contributions sur le théâtre, le roman et la poésie des XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles, ce livre montre la grande diversité des représentations auxquelles donnent lieu les violences sexuelles dans la littérature de cette période. Il invite à relire les oeuvres du passé à partir des débats de notre temps non seulement pour mesurer leur participation à l'élaboration d'une culture du viol, mais aussi pour mettre en évidence leur pouvoir de critique et de dénonciation face à des abus qui demeurent largement tabous dans la société. Lire les scènes de viol permet de déployer de nouvelles potentialités de sens et de découvrir de nouvelles dimensions dans des oeuvres qu'on croyait connaître. Il s'agit à la fois d'analyser comment et pourquoi les textes donnent à voir le viol, d'interroger les réactions du public qui regarde ces scènes et de souligner le rôle joué par les interprètes, qui les ont parfois rendues invisibles. De l'Italie de la Renaissance à la France révolutionnaire en passant par l'Espagne du Siècle d'or, se construit un héritage littéraire européen où les violences sexuelles sont omniprésentes, mais où la force des personnages féminins, qui prennent la parole, et l'invention de scénarios qui déjouent les scripts dominants ouvrent la voie à l'attention au consentement des femmes et à la prise en compte de la souffrance des victimes.