Putain de facteur humain

Stop au "prêt-à-penser" en management ! Stop aux méthodes universelles censées répondre à des besoins individuels ! Ce livre déconstruit les idées reçues sur le management et montre, sans détour, comment conjuguer performance et humanisme. Il propose une analyse percutante à 360°, des solutions concrètes et pleines de bon sens, et surtout, zéro compromis sur les valeurs. Dirigeants, DRH et managers, soyez ces innovateurs courageux qui osent réinventer le monde du travail... Soyez les bâtisseurs d'un avenir où l'entreprise devient un formidable terrain d'expérimentation sociale et humaine... Soyez ces leaders visionnaires capables d'inspirer, d'éveiller, d'élever... Et souvenez-vous toujours que le véritable enjeu n'est pas simplement de réussir, mais de réussir en restant profondément humain !