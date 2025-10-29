Inestimables richesses

Pourquoi les femmes nigériennes vivent-elles la grossesse et l'accouchement différemment des femmes occidentales ? Barbara M. Cooper entreprend d'aborder le thème de l'accouchement dans le pays au taux de fécondité le plus élevé au monde et qui affiche un taux de mortalité maternelle et infantile des plus alarmants. Elle montre comment l'environnement, l'esclavage et son abolition, le régime militaire français et l'expansion rapide de l'Islam ont tous influencé la natalité et la fécondité au Niger du XIXe siècle jusqu'à nos jours. Elle dépeint une situation où la peur de l'infertilité génère une concurrence intense entre communautés, ethnies et coépouses et crée une culture où les préoccupations concernant l'infertilité dominent les préoccupations concernant la surpopulation, où les enfants illégitimes sont rejetés et où l'éducation des filles est sacrifiée afin d'éviter la honte. L'autrice souligne les failles d'un système médical peu adapté aux besoins des femmes, d'une économie précaire et d'un contexte politique où il est impossible d'aborder ouvertement la sexualité. Ce faisant, elle fait valoir que la grossesse et la naissance constituent les plus grandes fiertés des femmes tout en représentant un facteur de risque majeur pour elles.