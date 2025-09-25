Inscription
Foot

Millesima

365 jours pour tous les amoureux du ballon rond avec cette éphéméride 2026 spécial Foot ! Quiz, anecdotes et faits marquants sur les joueurs et joueuses les plus célèbres, les entraîneurs ou encore les compétitions, chaque jour, devenez un peu plus incollable sur le football ! Avec l'éphéméride grand format " 365 jours de foot ", passez une année sportive ! Chaque jour, détachez une nouvelle feuille et découvrez une nouvelle information sur votre sport préféré. A la fin de l'année, le football n'aura plus aucun secret pour vous !

Chez Millésima

Genre

Calendriers adulte

Foot

Paru le 25/09/2025

Millésima

9,99 €

9782385430948
