365 jours pour tous les amoureux du ballon rond avec cette éphéméride 2026 spécial Foot ! Quiz, anecdotes et faits marquants sur les joueurs et joueuses les plus célèbres, les entraîneurs ou encore les compétitions, chaque jour, devenez un peu plus incollable sur le football ! Avec l'éphéméride grand format " 365 jours de foot ", passez une année sportive ! Chaque jour, détachez une nouvelle feuille et découvrez une nouvelle information sur votre sport préféré. A la fin de l'année, le football n'aura plus aucun secret pour vous !