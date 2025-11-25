Inscription
#Essais

Clinique différentielle du délire

Luis Izcovich

Cet ouvrage porte sur la question fondamentale de qu'est-ce que le délire et sa place pour l'humain, à partir de ce que nous enseigne la psychanalyse. Il aborde donc le délire selon la perspective suivie par Freud et renouvelée par Lacan. Il s'en dégage une conception à contre-sens de l'idée générale qui pose le délire comme une manifestation pathologique. Il soulève aussi la question cruciale de ce qui distingue l'expérience analytique d'une pratique délirante. Plus précisément Lacan a affirmé "tout le monde est fou, c'est-à-dire délirant" . Quelle place faisons-nous à cette proposition dans la clinique analytique et plus globalement dans notre idée de l'être humain ? C'est ce que ce livre se propose d'examiner.

Par Luis Izcovich
Chez Editions Stilus

|

Auteur

Luis Izcovich

Editeur

Editions Stilus

Genre

Dolto

Clinique différentielle du délire

Luis Izcovich

Paru le 25/11/2025

168 pages

Editions Stilus

28,00 €

9791095543671
