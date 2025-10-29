Si Margaret Atwood rencontre aujourd'hui un succès planétaire, peu de lecteurs connaissent le caractère protéiforme de son oeuvre - poésie, romans, littérature jeunesse, essais, nouvelles. Ce Cahier offre une exploration des multiples facettes de sa pensée et de sa créativité ; il sonde son évolution littéraire, en analysant les thèmes récurrents de son oeuvre et en mettant en lumière son engagement sur des questions cruciales telles que les droits des femmes, l'environnement et la justice sociale. Les différentes contributions s'attachent autant à analyser le fond des écrits de Margaret Atwood (le féminisme, la politique, la mythologie) qu'à accorder une attention particulière à leur forme caractéristique. Le Cahier donne aussi à lire de nombreux textes et essais inédits de l'auteure abordant tour à tour sa vocation littéraire, son engagement politique et écologique, ou encore l'amitié qu'elle a nouée avec son éditeur. A travers différents éléments dont des témoignages et des extraits de correspondances, le volume dévoile aussi sa personnalité et son humour.