#Essais

Agenda semainier Merveilles du monde

Lonely Planet, Elodie Lecadieu

Le semainier Lonely Planet revient avec 53 photos de merveilles du monde ! Le semainier Merveilles du monde vous emmène chaque semaine à la découverte de 53 lieux exceptionnels choisis par les experts de Lonely Planet. Des pyramides d'Egypte aux temples d'Angkor, en passant par la Grande Muraille de Chine et les paysages inoubliables de la Patagonie. Un véritable tour du monde en 53 semaines. Ce semainier sera le compagnon idéal de votre organisation (calendrier, vacances scolaires, vision board, to do list à remplir)...) Et si vous en profitiez pour relever notre défi : Cette année, je désencombre ma maison ?

Par Lonely Planet, Elodie Lecadieu
Chez Millésima

Auteur

Lonely Planet, Elodie Lecadieu

Editeur

Millésima

Genre

Calendriers adulte

Agenda semainier Merveilles du monde

Lonely Planet

Paru le 25/09/2025

Millésima

14,99 €

