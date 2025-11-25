Inscription
#Imaginaire

Le soleil enseveli

Michel Porret, Noëlle Roger

ActuaLitté
Le chef d'oeuvre de l'auteure genevoise Noëlle Roger, "Le Soleil enseveli" (1928), adapté en feuilleton radiophonique, couronné comme le meilleur roman de science-fiction en 1928, décline le mythe platonicien de l'Atlantide. Noëlle Roger en offre une variante océanique dans l'archipel des Açores où resurgit temporairement le Pic d'Atlantide, avec sa cité géométrique, son temple cyclopéen, ses ombres et sa prêtresse ectoplasmiques. Sur le mode d'une épopée maritime, archéologique et spirituelle, s'y noue et s'y dénoue l'aventure intérieure du physicien humaniste Etienne Kerluce, le "conquérant de l'invraisemblable" , initié dans le temple du soleil à la sagesse atlante, puis détenteur d'un pouvoir surhumain. Dix ans après L'Atlantide de Pierre Benoît, Noëlle Roger donnait à lire un récit atlantidéen singulièrement original. L'imaginaire romanesque, la philosophie spiritualiste et la réflexion éthique sur la connaissance invitent à (re)découvrir Le Soleil enseveli.

Par Michel Porret, Noëlle Roger
Chez Métropolis

|

Auteur

Michel Porret, Noëlle Roger

Editeur

Métropolis

Genre

Science-fiction

Le soleil enseveli

Noëlle Roger

Paru le 25/11/2025

344 pages

Métropolis

15,00 €

9782883402256
© Notice établie par ORB
