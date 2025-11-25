Inscription
#Essais

J'm'en sors en espagnol B1-B2

Frédéric Collecchia, Virginie Bruneau

Vous aimeriez reprendre les bases de l'espagnol mais vous pensez manquer de temps et vous ne savez pas vraiment par quoi commencer ? Vous recherchez une méthode simple, facile à utiliser et rédigée par des professeurs ayant de l'expérience ? J'm'en sors en espagnol est l'ouvrage qu'il vous faut ! Adaptable à tous les emplois du temps, il a été conçu pour vous permettre de progresser rapidement, en toute autonomie et de façon efficace grâce à la mise en place : · d'une leçon par page comprenant soit une explication concise sur un point de langue spécifique soit un focus sur un thème de vocabulaire et un ou deux exercice(s) d'application corrigé(s) ; · de micro-bilans d'une page régulièrement proposés dans l'ouvrage pour autoévaluer vos progrès. Objectifs : aborder et maîtriser l'indispensable à connaître en espagnol à la fois en grammaire et en vocabulaire pour pouvoir avoir le plaisir de communiquer dans des contextes variés du quotidien en peu de temps. Les plus : · des séquences de travail calibrées pour une meilleure progression ; · des jeux corrigés pour souffler ou s'entraîner autrement.

Chez Ellipses

Auteur

Editeur

Ellipses

Genre

Méthodes adultes

Paru le 25/11/2025

186 pages

Ellipses

16,50 €

9782340111295
