Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Essais

Première génération

Julia Couvret-Donadieu, Hannah Ritchie

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Et si ce n'était pas la fin du monde ? Face aux catastrophes climatiques et à l'effondrement des écosystèmes, un discours s'impose : tout va de plus en plus mal. Et pourtant... les données racontent une tout autre histoire. Dans ce livre aussi rigoureux que stimulant, Hannah Ritchie, spécialiste des questions environnementales pour Our World in Data, propose un changement de perspective radical : et si nous étions, pour la première fois de l'histoire, en mesure de laisser la planète dans un meilleur état que celui dans lequel nous l'avons trouvée ? S'appuyant sur de nombreux schémas clairs et parlants, l'autrice démêle les idées reçues sur le passé prétendument " durable " de nos ancêtres et montre que nos sociétés modernes, malgré leurs défauts, ont su inverser certaines tendances : reforestation, baisse de la pollution dans les pays riches, recul de la pauvreté, progrès en matière de santé, d'éducation et d'accès à l'eau. Sans minimiser l'urgence, Première Génération invite à agir avec lucidité, en évitant les pièges de l'éco-anxiété ou du catastrophisme. Une voix jeune, rigoureuse et engagée, suivie par des millions de lecteurs dans le monde. " Pratique et vraiment indispensable. " - ; Margaret Atwood " Un livre pour tous ceux qui ont du mal à croire en un avenir meilleur. " - ; The Times Traduit de l'anglais (Ecosse) par Julia Couvret-Donadieu

Par Julia Couvret-Donadieu, Hannah Ritchie
Chez Editions Les Arènes

|

Auteur

Julia Couvret-Donadieu, Hannah Ritchie

Editeur

Editions Les Arènes

Genre

Essais généraux

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Première génération par Julia Couvret-Donadieu, Hannah Ritchie

Commenter ce livre

 

Première génération

Hannah Ritchie trad. Julia Couvret-Donadieu

Paru le 09/10/2025

Editions Les Arènes

24,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791037514165
9791037514165
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“Je n’ai jamais rien lu de tel : ce roman nous apprend la tendresse” Gibert Joseph : à Paris, une fermeture dans le 13e, une ouverture dans le 6e “Être femme, là-bas, quand on n’a pas d’argent, c’est une lutte de chaque instant” L’homme aux 25 000 livres vend sa bibliothèque pour (sur)vivre
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.