Et si ce n'était pas la fin du monde ? Face aux catastrophes climatiques et à l'effondrement des écosystèmes, un discours s'impose : tout va de plus en plus mal. Et pourtant... les données racontent une tout autre histoire. Dans ce livre aussi rigoureux que stimulant, Hannah Ritchie, spécialiste des questions environnementales pour Our World in Data, propose un changement de perspective radical : et si nous étions, pour la première fois de l'histoire, en mesure de laisser la planète dans un meilleur état que celui dans lequel nous l'avons trouvée ? S'appuyant sur de nombreux schémas clairs et parlants, l'autrice démêle les idées reçues sur le passé prétendument " durable " de nos ancêtres et montre que nos sociétés modernes, malgré leurs défauts, ont su inverser certaines tendances : reforestation, baisse de la pollution dans les pays riches, recul de la pauvreté, progrès en matière de santé, d'éducation et d'accès à l'eau. Sans minimiser l'urgence, Première Génération invite à agir avec lucidité, en évitant les pièges de l'éco-anxiété ou du catastrophisme. Une voix jeune, rigoureuse et engagée, suivie par des millions de lecteurs dans le monde. " Pratique et vraiment indispensable. " - ; Margaret Atwood " Un livre pour tous ceux qui ont du mal à croire en un avenir meilleur. " - ; The Times Traduit de l'anglais (Ecosse) par Julia Couvret-Donadieu