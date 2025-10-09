Disney Stitch - Angel

Ohana : découvrez Angel, la plus adorable des amies de Stitch, en papertoy ! Suivez les instructions et construisez facilement Angel, la plus mignonne extraterrestre de la série d'animation Lilo & Stitch ! Grâce à un pas à pas simple et complet en photos, fabriquez vous-même votre personnage préféré de Disney et la meilleure amiie de Stitch Tout est inclus, il ne vous reste plus qu'à réaliser votre modèle. Une activité de loisirs créatifs Disney, et une idée cadeau parfaite pour tous les fans ! Tout public