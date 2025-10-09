Inscription
Disney Stitch - Angel

Walt disney compagny The, Tougui, Disney

ActuaLitté
Ohana : découvrez Angel, la plus adorable des amies de Stitch, en papertoy ! Suivez les instructions et construisez facilement Angel, la plus mignonne extraterrestre de la série d'animation Lilo & Stitch ! Grâce à un pas à pas simple et complet en photos, fabriquez vous-même votre personnage préféré de Disney et la meilleure amiie de Stitch Tout est inclus, il ne vous reste plus qu'à réaliser votre modèle. Une activité de loisirs créatifs Disney, et une idée cadeau parfaite pour tous les fans ! Tout public

Par Walt disney compagny The, Tougui, Disney
Chez 404 Editions

Walt disney compagny The, Tougui, Disney

404 Editions

Papier et carton

Disney Stitch - Angel

Walt disney compagny The, Tougui, Disney

Paru le 09/10/2025

32 pages

404 Editions

12,95 €

9791032410295
