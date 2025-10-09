Johann Strauss est le compositeur du Beau Danube bleu, oeuvre jouée et célébrée à travers le monde entier depuis sa création. Par sa capacité à incarner avec élégance une inépuisable joie de vivre, sa musique parle aujourd'hui encore au coeur de tous et fait désormais partie de notre patrimoine universel. La destinée de Strauss est peu commune : il grandit à l'ombre de son père, modèle haï et adoré, qui lui apprend la musique et dont il devient le premier rival. Strauss occupe pendant cinquante ans la scène viennoise - qui rivalise avec Paris -, associe sa mère et ses frères à son entreprise à succès et finit par se rendre indispensable dans toutes les cours européennes. Son don sans pareil pour la composition fait l'admiration de Wagner, Brahms et Verdi. Alors que l'on célèbre les deux cents ans de la naissance de ce génie de la musique, Hélène de Lauzun nous emmène à la découverte de son existence foisonnante. Indissociable de la ville de Vienne qui l'a vu naître, son itinéraire nous entraîne dans les fêtes, les cafés et les salles de bal, de la cour impériale au plus modeste des cabarets.