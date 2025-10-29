Le cercle des couturières

Dans les années 1920, Aurora est prête à tout pour s'extirper de la misère, même à épouser un homme qu'elle n'aime absolument pas. En cadeau de mariage, elle reçoit une machine à coudre. Ce sera son salut, mais aussi le rappel permanent d'un terrible drame. Cette simple machine va se transmettre ensuite de mère en fille, jusqu'à Alba, des décennies plus tard. Lorsque la jeune femme demande à emprunter la machine, son arrière-grand-mère sait que le moment est venu de raconter son histoire... mais aussi de révéler son secret. Un secret qui entraîne Alba dans un voyage à travers le temps, dans une maison familiale remplie d'amour, de tragédies, de coeurs brisés et de rêves. Une histoire de femmes fortes face au destin, où l'espoir est toujours permis, même dans les moments les plus difficiles...