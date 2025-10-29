Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Roman étranger

Le cercle des couturières

Ana Lena Rivera

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Dans les années 1920, Aurora est prête à tout pour s'extirper de la misère, même à épouser un homme qu'elle n'aime absolument pas. En cadeau de mariage, elle reçoit une machine à coudre. Ce sera son salut, mais aussi le rappel permanent d'un terrible drame. Cette simple machine va se transmettre ensuite de mère en fille, jusqu'à Alba, des décennies plus tard. Lorsque la jeune femme demande à emprunter la machine, son arrière-grand-mère sait que le moment est venu de raconter son histoire... mais aussi de révéler son secret. Un secret qui entraîne Alba dans un voyage à travers le temps, dans une maison familiale remplie d'amour, de tragédies, de coeurs brisés et de rêves. Une histoire de femmes fortes face au destin, où l'espoir est toujours permis, même dans les moments les plus difficiles...

Par Ana Lena Rivera
Chez City Editions

|

Auteur

Ana Lena Rivera

Editeur

City Editions

Genre

Littérature Espagnole

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Le cercle des couturières par Ana Lena Rivera

Commenter ce livre

 

Le cercle des couturières

Ana Lena Rivera

Paru le 05/11/2025

304 pages

City Editions

24,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782824627021
9782824627021
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

15-17 ans : la région Île-de-France offre 100 € à dépenser en librairie indépendante Les finalistes du Grand Prix de l'Académie Française 2025, exit Carrère Les finalistes du Prix Femina 2025 sont connus “Hors garantie”, Stephen King s’interroge sur son avenir d’écrivain
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.