Je l'ai sur le bout de la langue

Olivier Dupin s'amuse encore une fois à revisiter le conte du Petit chaperon rouge et il établit une véritable connivence avec les lecteurs et lectrices qui, eux, auront tôt fait de reconnaître le titre du livre ! Les indices offerts aux personnages (et au lectorat ! ) se manifestent par des moyens de communication mis en scène dans les illustrations, comme une émission de radio, un journal local, une affiche publicitaire ou encore une recette de cuisine. Bref, l'information est partout, encore faut-il s'y attarder ! L'album d'Olivier Dupin Comment ça marche, un conte ? a été sélectionné en 2024 par le prix White Ravens.