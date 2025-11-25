Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Essais

La justice amiable

Fabrice Vert

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
A jour des derniers textes de juillet 2025 en matière de procédure civile et de médiation, ce guide pratique, destiné principalement aux avocats et magistrats, intéressera tous ceux qui sont amenés à utiliser ou promouvoir la justice amiable. Sont notamment analysés et expliqués : - la conciliation par le juge - le conciliateur de justice - les expertises - la médiation judiciaire - la médiation conventionnelle - l'audience de règlement amiable... Points forts - Avec de nombreux exemples pratiques et modèles d'actes - Un auteur spécialiste de la justice amiable - A jour du décret du 8 juillet 2025 portant diverses mesures de simplification de la procédure civile et du décret du 18 juillet 2025 portant réforme de l'instruction conventionnelle et recodification des modes amiables de résolution des différends

Par Fabrice Vert
Chez LGDJ

|

Auteur

Fabrice Vert

Editeur

LGDJ

Genre

Procédure civile

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur La justice amiable par Fabrice Vert

Commenter ce livre

 

La justice amiable

Fabrice Vert

Paru le 02/12/2025

500 pages

LGDJ

45,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782275157719
9782275157719
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

La rentrée littéraire que personne n'a vue : 28 romans qui bouleversent tout en silence Paris : la droite bloque une subvention à 40 librairies indépendantes, dont Violette and Co Prix littéraires 2025 : comment le Goncourt était prévisible Le Prix Philippe Sollers change en cours de route : exit Beigbeder et Naulleau
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.