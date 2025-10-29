Inscription
#Essais

Mythes & légendes du Japon

Martin Vanden Bossche, Bossche martin Vanden

Ce magnifique ouvrage NG dévoile les racines profondes de la spiritualité et de l'identité japonaises. Des mythes fondateurs shinto au bestiaire fantastique des yokai, en passant par les épopées de samouraïs, découvrez comment ces histoires millénaires façonnent encore aujourd'hui l'esprit du Japon. Richement illustré, le livre offre une galerie de portraits saisissants des divinités, héros et créatures qui peuplent ces récits. Chaque chapitre vous plonge dans une nouvelle facette de cet univers enchanteur : Les mythes qui font naître le pays, la religion shinto, la période du Heian, la poésie de la paix et de la tranquillité, la longue période des shoguns et des samouraïs, Edo et le Japon fantastique, le bestiaire fantastique des yokai et autres espritsComprendre ces légendes, c'est saisir l'essence même de la culture japonaise. De la poésie ancestrale aux mangas modernes, ce livre révèle comment ce riche patrimoine continue d'influencer l'art et la société nippone.

Chez Editions Prisma

Japon

Paru le 29/10/2025

192 pages

29,95 €

9782810441952
