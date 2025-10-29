Zoé et Luka au ski

Les premières lectures Incollables pour apprendre à lire et à se questionner ! Des histoires spécialement conçues par une enseignante, avec un vocabulaire adapté à chaque niveau et conforme au programme scolaire. Et comme votre enfant est curieux, chaque lecture est accompagnée d'une question sur le monde qui l'entoure et sa réponse, pour stimuler son esprit. Avec en bonus : des conseils pour accompagner son enfant dans la lecture, des sons, des quiz et des activités. Dans cette histoire : La classe de Zoé et Luka part faire du ski à la montagne. Ce n'est pas facile pour les deux amis, qui passent plus de temps par terre que debout ! Alors ils se demandent : Pourquoi est-il si dur de faire du ski ?