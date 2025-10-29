Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Roman jeunesse

Zoé et Luka au ski

Laurent Audouin, Marie Lenne-Fouquet

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Les premières lectures Incollables pour apprendre à lire et à se questionner ! Des histoires spécialement conçues par une enseignante, avec un vocabulaire adapté à chaque niveau et conforme au programme scolaire. Et comme votre enfant est curieux, chaque lecture est accompagnée d'une question sur le monde qui l'entoure et sa réponse, pour stimuler son esprit. Avec en bonus : des conseils pour accompagner son enfant dans la lecture, des sons, des quiz et des activités. Dans cette histoire : La classe de Zoé et Luka part faire du ski à la montagne. Ce n'est pas facile pour les deux amis, qui passent plus de temps par terre que debout ! Alors ils se demandent : Pourquoi est-il si dur de faire du ski ?

Par Laurent Audouin, Marie Lenne-Fouquet
Chez Play Bac

|

Auteur

Laurent Audouin, Marie Lenne-Fouquet

Editeur

Play Bac

Genre

Autres collections (6 à 9 ans)

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Zoé et Luka au ski par Laurent Audouin, Marie Lenne-Fouquet

Commenter ce livre

 

Zoé et Luka au ski

Laurent Audouin, Marie Lenne-Fouquet

Paru le 29/10/2025

32 pages

Play Bac

4,20 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782809694420
9782809694420
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

15-17 ans : la région Île-de-France offre 100 € à dépenser en librairie indépendante Les finalistes du Grand Prix de l'Académie Française 2025, exit Carrère Les finalistes du Prix Femina 2025 sont connus “Hors garantie”, Stephen King s’interroge sur son avenir d’écrivain
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.