Beaux livres

Terra Sancta Museum

Michèle Bimbenet-Privat

Le catalogue du trésor du Saint-Sépulcre à Jérusalem, une collection de somptueux ouvrages d'orfèvrerie constituée au fil des siècles. Depuis le pèlerinage entrepris par saint François d'Assise en 1219 et sa rencontre avec le sultan Melek al-Kamel, les Franciscains de la Custodie de Jérusalem ont été les gardiens pacifiques du Saint-Sépulcre, accueillant les pèlerins et partageant la vie des communautés chrétiennes locales. Ils ont de tous temps reçu le soutien des nations catholiques, bénéficiant de magnifiques présents : manuscrits et livres rares, vêtements et textiles liturgiques, et en particulier travaux d'orfèvrerie. Conservés au Saint-Sépulcre au couvent franciscain de Saint-Sauveur, ces trésors offerts pendant des siècles par les princes européens conjuguent les forces de l'Histoire, de l'Art et de la Religion. Ils comptent au nombre des plus belles réalisations des arts européens. Pour ne citer que l'exemple de l'orfèvrerie française, la collection comprend des dons personnels de Louis XIII et de Louis XIV qui sont des chefs d'oeuvres absolus. L'orfèvrerie du Saint-Sépulcre fait ici l'objet de son premier catalogue, consacré à la période des XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles. Il est publié dans la perspective de l'ouverture du Terra Sancta Museum en 2028.

Par Michèle Bimbenet-Privat
Chez Aux feuillantines



Auteur

Michèle Bimbenet-Privat

Editeur

Aux feuillantines

Genre

Argenterie, orfèvrerie, étain

Terra Sancta Museum

Michèle Bimbenet-Privat

Paru le 09/12/2025

512 pages

Aux feuillantines

79,00 €

9782487027305
