#Essais

Maths 1re tronc commun

Cédric Thomas

Cet ouvrage regroupe 10 sujets-type corrigés et prépare les élèves de 1re Tronc Commun à la réussite de la nouvelle épreuve anticipée de Mathématiques du Bac. Il comprend en tout 120 questions de type QCM sur l'ensemble des automatismes à maîtriser et 30 exercices de synthèse évaluant tous les chapitres et les savoir-faire fondamentaux. Le jour du Bac, ces exercices sont notés respectivement sur 6 et 14 points. Les corrigés détaillés de ce livre comportent des représentations graphiques, mais aussi : - des rappels de cours ; - des points méthodologiques ; - des astuces calculatoires pour mener un calcul efficacement sans utiliser la calculatrice ; - des remarques et approfondissements pour enrichir la réflexion autour d'une question ; - des mises en garde lorsqu'il y a un risque particulier d'erreur ou de confusion.

Paru le 25/11/2025

172 pages

Ellipses

15,00 €

9782340111615
