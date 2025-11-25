Inscription
#Essais

Maths 1re Spécialité, tronc commun, techno

Rodrigue Conan, Philippe Riou

La nouvelle épreuve anticipée de Mathématiques du Bac, qui a lieu en fin d'année de Première, se compose de 2 parties. La première, commune aux 3 programmes (Spécialité, Tronc Commun et Techno), est consacrée à l'évaluation des automatismes à travers un questionnaire à choix multiples. Afin de préparer efficacement à cette partie de l'épreuve, cet ouvrage est découpé en thèmes qui suivent fidèlement la liste des automatismes du programme officiel. Pour chaque thème, il comporte : - un point méthode pour rappeler l'essentiel ; - un exercice d'application corrigé pour illustrer et assimiler le point méthode ; - des QCM d'entraînement à trois niveaux (basique, intermédiaire, expert) accompagnés de corrigés détaillés et de stratégies de calcul adaptées à l'absence de calculatrice. En fin d'ouvrage, 6 sujets blancs permettent de s'entraîner en conditions réelles. Leurs corrections commentées offrent des pistes de réflexion et des méthodes efficaces. Grâce aux exercices de ce livre, les lecteurs développeront l'aisance nécessaire pour la première partie de l'épreuve et consolideront leurs bases pour la Seconde ainsi que pour la suite de leurs parcours en mathématiques.

Paru le 25/11/2025

180 pages

16,00 €

9782340111608
