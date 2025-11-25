Inscription
#Essais

Techniques rédactionnelles. Boostez votre écriture !

Léna Paul-Le Garrec, Garrec léna Paul-le

A destination des étudiants du supérieur et des adultes, ce manuel s'adresse à tous ceux qui souhaitent voir progresser sereinement leurs écrits et rédiger des textes maîtrisés, au style fluide et soigné. Cet ouvrage propose une boîte à outils emplie d'astuces pour améliorer votre formulation, enrichir votre vocabulaire, organiser votre réflexion et appréhender l'art de la nuance. Vous y trouverez des ressources afin de vous accompagner et de multiples conseils pratiques pour renforcer votre aisance dans l'expression, à la fois pour les écrits d'études et les écrits de la vie quotidienne - De nombreuses fiches méthodes - Des mises en contexte de ce qu'il faut faire/ne pas faire - Des exemples concrets - Des exercices corrigés de difficultés variées Léna Paul-Le Garrec, romancière, professeure certifiée en Lettres modernes, auteure d'une thèse, enseigne dans le post-bac depuis 20 ans, notamment en BTS et à Audencia.

Chez Ellipses

Auteur

Editeur

Genre

Stylistique

Paru le 25/11/2025

204 pages

16,00 €

9782340110908
