Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Roman francophone

Rue de Phénicie

Lamia Ziadé

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Dans ce livre, il y a des néons dans la nuit sans fin, ceux de Beyrouth et ceux de Pigalle. Des cabarets, des hôtels, des clubs, des bars, des boîtes, aux noms magnifiques, l'Excelsior, le Beryte, le Martinez, le Quo Vadis, le Morocco, l'Epiclub, le Stéréoclub. Et La Cloche d'Or, La Mascotte, le Ruby's, le Bar des Roses. Il y a aussi le Paradise. C'est au Paradise que débute ce livre. Il y a un chanteur algérien, un patron de cabaret, un jeune homme épris de justice, une activiste extravagante, une voisine américaine, un prisonnier légendaire, un historien maudit, un alcoolique archéologue, un avocat décolonial, une journaliste assassinée, un dictateur arabe, un leader africain, un Dieu égyptien. Et il y a des rapaces, des prédateurs, des monstres, notre cauchemar. Il y a des bouteilles de whisky, des cigarettes, des allumettes, des briquets, des mégots, des cendriers pleins. Il y a des tracts et des slogans, des manifs et des meetings. Des stickers, des posters, des drapeaux, des keffieh, et un T-shirt vert Free Palestine. Il y a des pays perdus. Il y a l'angoisse, le désespoir, le deuil et la destruction. Et il y a le plaisir, la danse, l'ivresse. Ils font bon ménage. Il y a l'appartement de la rue de Phénicie, dans Beyrouth plongée dans le noir. Tous les néons sont éteints, sauf ceux du Paradise.

Par Lamia Ziadé
Chez P.O.L

|

Auteur

Lamia Ziadé

Editeur

P.O.L

Genre

Littérature française

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Rue de Phénicie par Lamia Ziadé

Commenter ce livre

 

Rue de Phénicie

Lamia Ziadé

Paru le 09/10/2025

392 pages

P.O.L

34,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782818064221
9782818064221
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“Je n’ai jamais rien lu de tel : ce roman nous apprend la tendresse” Gibert Joseph : à Paris, une fermeture dans le 13e, une ouverture dans le 6e “Être femme, là-bas, quand on n’a pas d’argent, c’est une lutte de chaque instant” L’homme aux 25 000 livres vend sa bibliothèque pour (sur)vivre
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.