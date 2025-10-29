Inscription
#Roman francophone

Je suis née libre

Rokia Traoré

Jusqu'en 2019, Rokia Traoré, artiste, auteure-compositrice fait rayonner son art et entendre sa voix à travers le monde. Elle vit à Bamako quand, soudain, tout s'effondre. Elle découvre qu'elle est sous le coup d'un mandat d'arrêt européen avec indice rouge Interpol pour non-présentation d'enfant, en dépit de la résidence au Mali de sa fille depuis sa naissance, quatre années auparavant. C'est le début d'une bataille juridique terrible : elle est arrêtée à Paris une première fois en 2019, puis en Belgique et encore à Paris en 2020, et à Rome en 2024. Elle est ensuite extradée en Belgique et détenue jusqu'en janvier 2025. Après la peur, la colère, l'incompréhension, après de nombreuses pétitions et tribunes réclamant sa libération, Rokia Traoré livre un témoignage bouleversant. Celui d'une grande artiste, d'une mère, d'une femme parmi tant d'autres, qui se bat pour ses enfants et pour dénoncer les rouages d'une justice à deux vitesses. Un livre manifeste.

Par Rokia Traoré
Chez Jean-Claude Lattès

|

Auteur

Rokia Traoré

Editeur

Jean-Claude Lattès

Genre

Littérature française

Je suis née libre

Rokia Traoré

Paru le 29/10/2025

216 pages

Jean-Claude Lattès

20,00 €

9782709676335
