120 fiches de soins énergétiques pour les animaux

Chats, chiens, chevaux, lapins, poissons... Tous les animaux, qu'ils soient de compagnie, de course, d'élevage ou sauvages, réagissent avec une sensibilité étonnante aux soins énergétiques. Grâce à des techniques simples et accessibles à tous, il est possible de soulager leurs douleurs, de soigner leurs organes malades, d'apaiser leur stress et de renforcer leur équilibre naturel. Ancien médecin, Luc Bodin s'est spécialisé dans les soins énergétiques pour les humains avant d'adapter ces méthodes aux animaux. S'appuyant sur des traditions ancestrales et sur les découvertes de la physique quantique, il a développé des pratiques efficaces qui ne nécessitent aucun don particulier. Les soins peuvent être réalisés aussi bien en curatif qu'en préventif et leurs résultats sont rapides. Ce coffret vous propose 120 fiches illustrées détaillant des protocoles faciles à mettre en place. Vous y découvrirez comment harmoniser le champ énergétique de l'animal afin de stimuler ses capacités d'autoréparation et l'aider à se sentir bien au quotidien.