Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Essais

120 fiches de soins énergétiques pour les animaux

Luc Bodin

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Chats, chiens, chevaux, lapins, poissons... Tous les animaux, qu'ils soient de compagnie, de course, d'élevage ou sauvages, réagissent avec une sensibilité étonnante aux soins énergétiques. Grâce à des techniques simples et accessibles à tous, il est possible de soulager leurs douleurs, de soigner leurs organes malades, d'apaiser leur stress et de renforcer leur équilibre naturel. Ancien médecin, Luc Bodin s'est spécialisé dans les soins énergétiques pour les humains avant d'adapter ces méthodes aux animaux. S'appuyant sur des traditions ancestrales et sur les découvertes de la physique quantique, il a développé des pratiques efficaces qui ne nécessitent aucun don particulier. Les soins peuvent être réalisés aussi bien en curatif qu'en préventif et leurs résultats sont rapides. Ce coffret vous propose 120 fiches illustrées détaillant des protocoles faciles à mettre en place. Vous y découvrirez comment harmoniser le champ énergétique de l'animal afin de stimuler ses capacités d'autoréparation et l'aider à se sentir bien au quotidien.

Par Luc Bodin
Chez Guy Trédaniel Editions

|

Auteur

Luc Bodin

Editeur

Guy Trédaniel Editions

Genre

Magnétisme

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur 120 fiches de soins énergétiques pour les animaux par Luc Bodin

Commenter ce livre

 

120 fiches de soins énergétiques pour les animaux

Luc Bodin

Paru le 16/10/2025

Guy Trédaniel Editions

29,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782813235374
9782813235374
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“Je n’ai jamais rien lu de tel : ce roman nous apprend la tendresse” Gibert Joseph : à Paris, une fermeture dans le 13e, une ouverture dans le 6e “Être femme, là-bas, quand on n’a pas d’argent, c’est une lutte de chaque instant” L’homme aux 25 000 livres vend sa bibliothèque pour (sur)vivre
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.