#Polar

Avec des jouets par milliers

Gabriel Katz

ActuaLitté
C'est de nouveau Noël et comme chaque année, Benjamin Varenne fait des petits boulots en attendant que le monde reconnaisse enfin son talent de comédien. Mais cette année n'est pas tout à fait comme les autres. Cette fois, il est en mission pour la DGSE - une mission de "stagiaire" , qui doit lui permettre de faire ses preuves en s'infiltrant dans une secte new age. Le voilà embauché comme Père Noël gogo-dancer dans une soirée d'entreprise, avec pour objectif de se rapprocher d'Olivia, une jeune cadre en burn out. Ce sera sa porte d'entrée pour un séminaire en Finlande où il va se retrouver entouré de jeunes cadres de la finance à la recherche de "vraies" valeurs. Au programme : développement personnel, ouverture des chakras, communication avec les arbres, méditation et... assassinats. Au fin fond de la Finlande, Benjamin se retrouve livré à lui-même face à une affaire extrêmement dangereuse... et qui va lui faire passer l'un de ses pires Noëls.

Par Gabriel Katz
Editions du Masque

|

Auteur

Gabriel Katz

Editeur

Editions du Masque

Genre

Romans policiers

Retrouver tous les articles sur Avec des jouets par milliers par Gabriel Katz

Commenter ce livre

 

Avec des jouets par milliers

Gabriel Katz

Paru le 29/10/2025

210 pages

Editions du Masque

8,50 €

ActuaLitté
9782702452837
© Notice établie par ORB
