#Essais

Entre palet et patins

Olivier Hervé, Charles Trognon

Pourquoi le hockey sur glace est-il plus qu'un simple sport ? Parce qu'il mêle la grâce d'un ballet sur lames au chaos d'un combat de rue. Entre palet et patins est une déclaration d'amour au hockey, à ce qu'il dit de nous, en écho au son de la glace qui craque sous les lames. Ce livre n'est ni un manuel, ni une encyclopédie : c'est une arène ouverte, une patinoire littéraire où le hockey sur glace se raconte autrement. Anecdotes savoureuses, confidences de banc, éclats de rire et coups de gueule s'entrelacent dans un récit à la fois personnel et universel. Olivier Hervé y livre son amour du hockey tel qu'il se vit en France, loin des projecteurs, mais riche en émotions et en humanité. A travers des digressions inattendues, des réflexions subjectives, des élans poétiques, parfois en vers, ce livre déjoue les règles pour mieux révéler l'essence d'un sport souvent mal connu. On y croise des héros anonymes, des matchs épiques ou absurdes, des vestiaires pleins d'humanité et, parfois, des personnages qui semblent sortir tout droit de la fiction... ou des souvenirs. Drôle sans chercher l'effet comique, tendre sans naïveté, sérieux sans pesanteur, cet ouvrage slalome entre les genres comme un attaquant filant vers le but. Une déclaration d'amour au hockey et à ce qu'il dit de nous, quand on prend le temps d'écouter la glace craquer sous les lames.

Entre palet et patins

Olivier Hervé

Paru le 25/11/2025

236 pages

Editions du volcan

20,00 €

