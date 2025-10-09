La grande encyclopédie des chiens

Déjà heureux propriétaire d'un fidèle compagnon ? Ou bien envisagez d'adopter pour la première fois le chien dont vous rêvez ? Ce guide vous livrera de précieux conseils pour mieux connaître et accompagner au quotidien le chien que vous accueillez. A travers plusieurs sections richement illustrées, découvrez tout ce qu'il faut savoir pour choisir, comprendre, éduquer, sociabiliser, soigner et chérir votre chien. Des informations spécifiques à chaque type de race (aptitudes, caractère) viennent compléter le tout, ainsi que des fiches d'apprentissage donnant de judicieux conseils concernant le comportement, l'apprentissage et les activités canines. L'ouvrage idéal pour tisser une relation épanouie avec son animal.