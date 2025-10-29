Le chant de l'océan

Entre l'île d'Oléron et le cirque de Gavarnie, le destin bouleversant d'une fillette courageuse Dans un village côtier pendant l'entre-deux-guerres, près de l'île d'Oléron, la petite Violaine, huit ans, vit heureuse au sein d'un environnement marin solidaire, où la principale richesse est l'ostréiculture, quand la mort de ses parents bouleverse son existence. L'orpheline est confiée à une tante qui habite un village des Pyrénées, près de Lourdes. Pour la fillette qui aimait tant l'océan, l'accueil hostile de sa nouvelle famille et la vue oppressante des montagnes sont une terrible épreuve. Seule Sidonie, l'Espagnole aux dons de guérisseuse, touchée par la détresse de Violaine, va l'aider à reprendre goût à la vie...