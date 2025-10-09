Inscription
#Roman francophone

La symphonie des étoiles

Rebecca Galba

ActuaLitté
Premier ouvrage de Rébecca Galba, ce roman aborde dans un style tendre et plein d'humanité un sujet poignant : comment vivre au mieux de ses capacités lorsqu'on se sait malade ? Des personnages attachants, un voyage initiatique émouvant et joyeux, rondement mené. Un Little Miss Sunshine à la française Quand Mathias, 11 ans, violoniste prometteur, demande à sa mère de participer à la " Tournée des étoiles ", un concours de jeunes talents, elle choisit de tout faire pour qu'il réalise son rêve, malgré la sclérose en plaques précoce dont il est atteint. Gustave, son grand-père, un compositeur distrait et loufoque, décide d'acheter un van afin de transformer cette tournée d'auditions en véritable aventure. Tandis que Mathias nourrit le secret espoir, grâce à la musique, de renouer avec son père dont il reste sans nouvelles... Accompagné d'une perruche bavarde, le trio d'écorchés vifs au coeur tendre embarque pour un road-trip chaotique, bientôt rejoint par un ami de la famille, aussi agaçant qu'attachant. La vie itinérante, les rencontres du chemin et la beauté de la nature vont les ouvrir au monde et à eux-mêmes. Chacun puisera dans ces ressources inattendues un nouvel élan de vie. Un récit initiatique plein de grâce et d'humanité.

Par Rebecca Galba
Chez L'Archipel

Par Rebecca Galba
Chez L'Archipel

|

Auteur

Rebecca Galba

Editeur

L'Archipel

Genre

Littérature française

La symphonie des étoiles

Rebecca Galba

Paru le 09/10/2025

304 pages

L'Archipel

20,00 €

9782809852547
© Notice établie par ORB
