#Roman étranger

Le Petit Menteur

Maryline Beury, Mitch Albom

ActuaLitté
Salonique, 1943. Nico, un jeune garçon de 11 ans, aide par ses mensonges involontaires un officier nazi à organiser la déportation des Juifs grecs vers Auschwitz. Une trahison qu'il ne se pardonnera jamais et qui aura des répercussions sur sa vie, celles de son frère aîné et de leur amie d'enfance Fannie. Inspiré d'un fait historique méconnu - la déportation des Juifs grecs pendant la Seconde Guerre mondiale -, un conte universel sur le mensonge et ses conséquences, par l'auteur aux 42 millions d'exemplaires vendus, à qui l'on doit le best-seller mondial Les Cinq Personnes que j'ai rencontrées là-haut Jamais un mensonge n'avait franchi les lèvres de Nico Krispis, jeune Grec de 11 ans, jusqu'à ce qu'il croise le chemin d'Udo Graff. Chargé d'organiser la déportation des Juifs de Salonique vers les camps de la mort, cet officier allemand offre au petit garçon la possibilité d'épargner les siens. La contrepartie ? Que Nico raconte à ses compatriotes que monter dans les trains est une chance, qu'une fois arrivés à destination ils auront une vie meilleure... Une trahison que Nico ne se pardonnera jamais. De la Grèce occupée à Hollywood dans les années 1980, d'Auschwitz à Vienne en passant par la Hongrie et New York, on suit les destins entremêlés de Nico, de son frère aîné Sebastian, de Fannie, leur amie d'enfance, et d'Udo Graf, l'officier nazi qui a tout déclenché... Ce roman aux allures de conte, dont la narratrice omnisciente n'est autre que la Vérité, a été unanimement salué par la critique et s'est classé dès sa sortie aux Etats-Unis n°1 des ventes sur la liste des meilleures ventes du New York Times . " Une allégorie puissante sur le mal, le mensonge... et le pardon. " Kirkus Reviews " Un conteur enthousiasmant au sommet de son art. " Booklist

Par Maryline Beury, Mitch Albom
Chez L'Archipel

|

Auteur

Maryline Beury, Mitch Albom

Editeur

L'Archipel

Genre

Littérature anglo-saxonne

Le Petit Menteur

Mitch Albom trad. Maryline Beury

Paru le 09/10/2025

304 pages

L'Archipel

22,00 €

Scannez le code barre 9782809850574
9782809850574
© Notice établie par ORB
