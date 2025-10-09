Inscription
#Essais

Petite introduction à l'anthropologie médicale et de la santé

Antoine Laugrand, Philippe Bonneels

ActuaLitté
Dans un monde où les enjeux de santé sont pluridimensionnels, cet ouvrage offre une exploration enrichissante des interactions entre culture, médecine et pratiques de soin. Ecrit par un collectif de chercheurs, professionnels et bénéficiaires passionnés, il se déploie autour de thématiques variées : les relations soignantes et soignées, l'impact des technologies numériques sur les approches médicales contemporaines, les inégalités d'accès aux soins et aux savoirs, etc. Chaque chapitre synthétise des recherches qualitatives récentes, invitant à une réflexion critique et nuancée sur les systèmes de santé. En scrutant à la fois les rituels de guérison traditionnels et les innovations médicales modernes, ce manuel se veut être un outil pour les professionnels de la santé, les anthropologues mais aussi pour toute personne qui s'intéresse aux rapports complexes entre les cultures et la santé. A la croisée des savoirs et des pratiques, cette "Petite introduction" est un appel à la collaboration et à l'écoute, encourageant une anthropologie au service du vivre-ensemble et du bien-être commun. Plongez dans ses pages pour transformer votre vision de la santé et élargir vos horizons médicaux.

Par Antoine Laugrand, Philippe Bonneels
Editions Academia

|

Auteur

Antoine Laugrand, Philippe Bonneels

Editeur

Editions Academia

Genre

Essais médicaux

Petite introduction à l'anthropologie médicale et de la santé

Antoine Laugrand, Philippe Bonneels

Paru le 09/10/2025

286 pages

Editions Academia

28,50 €

9782806139559
