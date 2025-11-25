Ta fille, est-ce que tu lui fais ça ?

"Avec cet ouvrage, Fleur Caix nous offre un témoignage courageux et éclairant, écrit avec une grande sensibilité, sur une expérience particulièrement marquante qu'elle a vécue en tant que jeune pédopsychiatre : la rencontre avec Alice, une petite patiente de 13 ans, en très grande souffrance qui met en échec ses compétences. Grâce à la volonté farouche d'Alice de lui montrer et de lui dire l'horreur des crimes qu'elle a subis, cette rencontre bouleversera ses représentations de la maladie mentale et sa pratique médicale, et s'avérera incroyablement formatrice en agissant comme le révélateur d'une réalité jusque-là insoupçonnée et impensable : l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants et leurs graves conséquences psychotraumatiques". Dr Muriel Salmona