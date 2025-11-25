L'entreprise illustrée

72 citations célèbres sur le monde du travail, notre environnement économique et le management sont dynamisées par les illustrations photographiques de Jean Lecourieux-Bory, qui s'affirme une fois de plus comme le photographe incontournable du monde des entreprises. Le regard original de l'artiste permet d'obtenir un résultat décalé et plein d'humour. Les images sont intemporelles. L'auteur a privilégié le noir et blanc afin de souligner la puissance de citations hors du temps. Le personnage principal des clichés, que l'on retrouve dans les situations les plus cocasses, est un individu multifacettes revétu d'un casque de chantier, d'un bleu de travail, d'une chemise immaculée et d'une cravate sombre. Il représente aussi bien le patron, le cadre que l'ouvrier. Il est le symbole de l'entreprise et de ceux qui la composent. Un ouvrage souriant, plein de l'enseignement de grands penseurs ! Un cadeau idéal !