Marie Curie

Marion Augustin, Hélène Langevin-Joliot

ActuaLitté
Introduction de Hélène Langevin-Joliot, petite-fille de Marie Curie. Ce livre illustre les différentes périodes de la vie de Marie Curie, à travers des photographies inédites des albums de famille, les reproductions de documents de la Bibliothèque Nationale de France et du Musée Curie, ainsi que des lettres échangées avec ses proches. L'oeuvre scientifique de Marie Curie - deux fois prix Nobel -, si importante qu'elle fût, ne peut être dissociée de son histoire. Marie Curie est aujourd'hui une figure universelle, symbole de la recherche désintéressée et de la place conquise par les femmes en sciences. Par-delà le mythe, c'est une image plus humaine, inséparable du souvenir de Pierre Curie et de son attachement à ses deux filles que propose ce livre. Physicienne, lorsqu'elle entreprend d'établir le caractère atomique du rayonnement spontané de l'uranium, c'est à la " chimie de l'impondérable " qu'elle se consacre essentiellement après la découverte du radium. Enseignante, lorsqu'elle s'adresse à des étudiants, aux enfants, à des infirmières et médecins pendant la Grande Guerre. Créatrice et directrice de l'Institut du Radium, aujourd'hui Institut Curie, elle en fit un des hauts lieux des recherches de l'entre-deux-guerres et le point d'ancrage des applications du radium, en particulier pour le traitement du cancer. " Je pense que la science a une grande beauté ", disait-elle.

Chez Editions Télémaque

Genre

Histoire de la chimie et de la

Marie Curie

Paru le 09/10/2025

25,90 €

9782753305502
